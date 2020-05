Concorsi pubblici: i bandi attivi e quelli in uscita

Concorsi pubblici attualmente attivi e i bandi previsti per i prossimi mesi. Si tratta di ottime occasioni d’impiego per numerose figure professionali. Ecco quali sono i bandi attualmente aperti e quelli in uscita nel prossimo futuro.

Il bando mira all’assunzione di oltre cento figure professionali da inserire in organico nella sede principale di Roma. Le candidature possono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 18 giugno 2020 (prorogata rispetto al 7 aprile 2020) e per farlo bisognerà utilizzare esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banda d’Italia.

Figure ricercate

Le figure selezionate sono:

20 assistenti amministrativi con orientamento in discipline statistiche;

25 assistenti tecnici con orientamento ICT1;

10 assistenti amministrativi con orientamento in discipline economiche;

10 assistenti amministrativi con orientamento profilo giuridico;

40 vice assistenti amministrativi.

Requisiti:

Possono inoltrare la propria domanda al bando di concorso della Banca d’Italia le persone in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o UE;

avere almeno 18 anni di età e il godimento dei diritti civili e politici;

diploma di 5 anni;

diploma di 5 anni; laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche per gli assistenti economici;

laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dei servizi giuridici , Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione per gli assistenti giuridici;

laurea in Statistica, Ingegneria dell’informazione, Scienze matematiche o Scienze e tecnologie fisiche per gli assistenti statistici;

laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze matematiche o Ingegneria dell’informazione per gli assistenti ICT;

solo il diploma per i vice assistenti.

Sarà disponibile a breve il bando di concorso per l’assunzione di circa 2000 risorse al Ministero dei Beni Culturali. Le figure ricercate saranno le seguenti:

250 funzionari amministrativi;

500 posti per operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza;

841 posti per profili specialistici;

64 posti per assistenti informatici;

334 posti per assistenti amministrativi e gestionali;

100 posti per addetti accoglienza, assistenza, vigilanza, protezione e conservazione;

5 posti di dirigente: architetti, archeologi, archivisti di stato, amministrativi.

Requisiti

I requisiti d’accesso sono quelli comuni a tutti i concorsi pubblici, ma influirà anche l’indirizzo di laurea del candidato. Per avere notizie certe, però, occorrerà attendere la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Ancora sconosciuti, inoltre, i termini ultimi per inviare la domanda.

Attesissima anche l’uscita del bando Inps 2020, che porterà all’assunzione di circa 2000 risorse. Ecco le figure ricercate:

1379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici ;

; 40 medici ;

; 15 professionisti in ambito legale.

Requisiti

I requisiti richiesti saranno così previsti:

specifici requisiti per ogni figura professionale, oltre a quelli generici previsti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;

per ogni figura professionale, oltre a quelli generici previsti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione; Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea triennale o magistrale, a seconda del ruolo per cui si concorrerà.

Concorsi scuola 2020

Tra i concorsi più attesi, sono recentemente stati pubblicati i bandi relativi alle nuove assunzioni scolastiche, che punteranno all’inserimento di nuovi docenti. I concorsi scuola 2020 attualmente attivi sono: