Asp Catania contro la Regione: “Numeri sbagliati sul contagio, bisogna correggere”

I dati non coincidono con il reale andamento dell'epidemia in Sicilia: è quanto sostenuto dall'Asp di Catania, che chiede formalmente alla Regione Siciliana di apportare delle correzioni alle cifre riportate finora.

È stata inviata una lettera dalla direzione generale dell’Asp di Catania al servizio epidemiologico della Regione per chiedere una correzione ufficiale dei dati, i quali – secondo l’Azienda sanitaria provinciale etnea – non coincidono.

Infatti, i dati che vengono pubblicati ogni giorno sulla situazione dell’epidemia del Covid-19 per l’Asp vanno considerati falsi ed inesatti. Da una parte, secondo la Regione nella provincia di Catania sarebbero 29 i ricoverati e 40 i casi in generale, mentre i malati positivi seguiti dalle Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) sono 96.

Tuttavia, a insospettire l’Asp etnea è il caso che risale a poco più di una settimana fa, che vedeva 10 positivi nella provincia catanese secondo la Regione; dati smentiti dalla ricerca dell’Azienda sanitaria, che ha rivelato solo 3 casi. Da quel giorno la task force anti Covid dell’Asp, istituita dal commissario Liberti, ha cominciato ad analizzare i dati evidenziando anomalie giornaliere che non sono state corrette nei giorni a seguire.

La direzione dell’Asp chiede in forma ufficiale una correzione dei dati che potrebbero falsare l’attuale curva di casi siciliani e quella catanese e non darebbero la giusta dimensione di un’epidemia che sembra ormai aver quasi del tutto lasciato la Sicilia, la quale registra sempre meno casi, meno ricoveri e soprattutto un grado di aggressività del virus molto diminuito. Un dato emblematico è dato dal numero dei casi in isolamento. Se in tutto, stando ai dati giornalieri, sono ancora più di 1000, e Catania, la provincia più colpita, con poco meno di 600 casi totali, ne ha soltanto 96, il sospetto è che nelle altre province meno aggredite dal coronavirus gli oltre 900 soggetti in cura a casa non sarebbero veritieri e potrebbero essere molti di meno.