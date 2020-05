Supereroi nella Valle dei Templi: nuovo fumetto Panini ambientato in Sicilia

Batman, Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde sorvegliano l'antica Akragas, location d'eccezione scelta da un fumettista siciliano per un'esclusiva cover di Justice League.

“La Valle dei Templi è sorvegliata dal più grande gruppo di supereroi di sempre. La Justice League piomba ad Agrigento con questa fantastica copertina realizzata da Lelio Bonaccorso!”

Panini DC Italia ha così reso nota sul profilo ufficiale Instagram una novità per tutti gli appassionati di fumetti: il primo numero di una nuova serie Justice League sarà una prestigiosa City edition ambientata ad Agrigento, esattamente nella Valle dei Tempi.

Una location d’eccezione per un’esclusiva illustrazione realizzata per Panini Comics da Lelio Bonaccorso, un fumettista siciliano che ha ben pensato di popolare la Valle dei Tempi con un gruppo di supereroi: Batman, Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde sorvegliano l’antica Akragas. Justice League avrà cadenza mensile e la Museum Edition sarà disponibile in edicola, fumetteria e online dal 4 giugno.