Nuove regole in Sicilia: mascherina obbligatoria anche all’aperto

In Sicilia la mascherina resta obbligatoria sia all'aperto che al chiuso: a deciderlo è il governatore Musumeci, che ha firmato un'ordinanza valida a partire dal 18 maggio 2020.

Nuove regole in Sicilia. Il governatore Musumeci ha firmato una nuova ordinanza in cui si parla anche degli strumenti di protezione utilizzati per evitare il contagio. Nei mesi scorsi ci sono state numerose polemiche, soprattutto per i costi e sulle tipologie da usare. Se in Campania questa potrebbe essere l’ultima settimana per usare le mascherine, la maggior parte delle regioni italiane non è favorevole.

Tra queste si trova la Sicilia, il cui uso della mascherina resta obbligatorio secondo la nuova ordinanza proclamata dal Presidente della Regione Nello Musumeci. Secondo l’ordinanza la mascherina, dunque, va indossata sempre appena si lascia il proprio domicilio, sia se ci si sta dirigendo verso luoghi chiusi, sia se si decide di stare all’aperto. L’uso dei guanti, invece, resta ancora obbligatorio per alcuni supermercati, invece è consigliato nei mezzi pubblici come autobus e metropolitana.