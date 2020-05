Sicilia, Musumeci: “Potrebbero arrivare multe per chi non porta la mascherina”

Il Presidente della Regione Musumeci non ha escluso la possibilità di integrare nuove sanzioni economiche per i trasgressori della fase due.

In fase due le mascherine sono diventate d’obbligo a livello nazionale. Anche se nelle ultime ore in molte regioni italiane si sta discutendo sull’ipotesi di tenerle obbligatorie ancora per poco, in Sicilia le mascherine resteranno obbligatorie per tutta la fase due, sia nei luoghi chiusi che nei luoghi pubblici. E su tale argomento il Presidente della Regione Sicilia è intervenuto stamattina alla trasmissione Omnibus di La7 e ha invitato “i siciliani a portare la mascherina anche uscendo da casa, nei luoghi pubblici“.

Anche se in Sicilia la diffusione del contagio è stata contenuta rispetto ad altre regioni del Nord, non bisogna abbassare la guardia: “È sotto gli occhi di tutti che l’Italia non è omogenea dal punto di vista delle esigenze territoriali – ha detto durante il suo intervento – e dal punto di vista del dato epidemiologico, il Mezzogiorno se l’è passata meglio per una serie di contingenze ma anche per il senso di responsabilità degli abitanti e per le misure sane e lungimiranti di chi governa“

Musumeci ha rivelato durante la trasmissione di non escludere la possibilità di introdurre multe per chi non uscirà senza mascherina. “Ma oggi ho visto tanta gente senza mascherine all’esterno. – ha dichiarato il Presidente a La7 – Noi al momento non abbiamo posto sanzioni, ma ciò non toglie che tra qualche giorno potremmo mettere delle sanzioni per chi non indossa Dpi“.