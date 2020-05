Stasera in TV: “Il commissario Montalbano” e “Il signore degli anelli”

Nuova settimana che prende il via oggi. Per chi non sa cosa guardare in TV, ecco la consueta rubrica coi consigli sui migliori film che si possono trovare in onda stasera.

Il commissario Montalbano [Rai 1, ore 21:30]: Ritroveremo il commissario più amato della TV alle prese con un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi. Salvo sarà anche impegnato a risolvere un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è intrattabile, spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti. Per il commissario si prospetta così una situazione più complicata del solito, in cui l’amicizia con il fidato Mimì giocherà un ruolo molto importante.

Il signore degli anelli – Il ritorno del re [Canale 5, ore 21:40]: Le forze di Sauron hanno attaccato la capitale di Gondor, Minas Tirith, nel suo assedio finale contro l’umanità. Tenuto da un debole sovrintendente, quello che una volta era un fastoso regno non ha mai avuto così bisogno del proprio re. Mentre Gandalf tenta disperatamente di spingere lo smembrato esercito di Gondor ad agire, Thèoden si unisce ai guerrieri di Rohan per combattere assieme a loro. Pieno di coraggio e di appassionata lealtà, l’esercito degli umani non riesce però a tener testa alle numerosissime legioni nemiche che giungono su tutto il regno.

Parla con lei [Cielo, ore 21:20]: Marco è un giornalista specialista in guide turistiche, Benigno un infermiere generoso, perfetto. Si ritrovano ad una stessa pièce e dopo alcuni mesi in una clinica, dove Marco da quattro anni si prende cura di Alicia, (ex) ballerina, in coma. Benigno parla con la sua paziente come se fosse cosciente, le racconta tutto, vita quotidiana, pensieri, spettacoli. Marco, meno fantasioso, si limita a guardare piangendo. Benigno (mai avute donne, forse gay), gli insegna a “parlare con lei”.

The contractor [Paramount Channel, ore 21:10]: L’ex agente della CIA James Jackson Dial vive in isolamento da quando, a causa di un errore, gli è sfuggito il leader terrorista Ali Mahmoud Jahar, che aveva a lungo braccato. Anni dopo il fallimento di quella delicata missione, il suo ex capo Jeremy Collins vuole che Dial elimini Jahar, che è ora in custodia a Londra.

Limitless [Venti, ore 21.10]: Eddie Morra è uno scrittore in crisi depressiva, incapace di cominciare il primo romanzo che gli è stato commissionato. Per questa sua tendenza la fidanzata decide di lasciarlo. Lo stesso giorno incontra per caso Vernon, il fratello della donna con cui è stato sposato per poco tempo molti anni prima. Per placare i suoi tormenti, Vernon gli offre un farmaco in via di licenza in grado di aumentare le capacità dei recettori neuronali ed attivare tutte le aree del cervello. Il farmaco ha subito un effetto incredibile su Eddie, facendogli non solo recuperare l’autostima perduta ma anche tutti i ricordi più distanti e reconditi.