Offerte lavoro Catania: posizioni aperte in città e provincia

Diverse offerte di lavoro a Catania e provincia: in questo articolo, ecco una selezione delle principali posizioni aperte o in fase di pubblicazione.

Il mercato del lavoro cambia molto velocemente, ancora di più in questo momento di crisi economica e sanitaria. Tuttavia, le attività lavorative stanno lentamente riaprendo al pubblico con nuove disposizioni di sicurezza. Del resto, tanti sono i lavori in modalità smart working. La ripresa delle attività potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una nuova occupazione. LiveUnict ha selezionato diverse offerte di lavoro a Catania.

Offerte lavoro Catania: Operatore di filiale Lidl

Lidl Italia, azienda leader nel settore della GDO, ricerca operatore di filiale che si occuperà delle attività operative all’interno del punto vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e di assicurare la pulizia nella filiale.

Si richiedono:

Orientamento al cliente

Attitudine al lavoro di squadra

Affidabilità e flessibilità

Capacità di multitasking.

Infine, la sede di lavoro sarà Misterbianco (Catania). Gli interessati possono inviare il CV aggiornato, andando alla sezione “Lavora con noi” dell’azienda.

Offerte lavoro Catania: Consulente del credito

DNA PRESTITI, leader nel mercato della consulenza finanziaria per la Cessione del Quinto e Delegazione di Pagamento, ricerca professionisti da inserire nel team di consulenza. A tal proposito, si ricercano consulenti del credito che avranno il compito di procacciare nuova clientela, curando il rapporto con il cliente in tutte le sue fasi.

Inoltre, si richiedono:

Capacità di procacciare nuova clientela gestendo le relazioni e le trattative con i clienti

Atteggiamento convincente e forte motivazione ad operare in un team capace di realizzare obiettivi rilevanti

Capacità di auto-organizzazione.

La sede di lavoro sarà Catania. Quanto alle candidature, gli interessati possono inviare il curriculum a selezione@dnaprestiti.it.

Agente commerciale Tim

Top Team è alla ricerca di consulenti commerciali. Faranno parte della Business Unit Telecomunicazioni per acquisire la nuova clientela, attraverso attività mirate di lead generation e gestire nel tempo il portafoglio clienti a loro assegnato.

Quanto alle competenze, si richiedono:

Preferibile comprovata esperienza negli ambiti dell’ICT

Buone conoscenze di internet, pacchetto office, utilizzo dei principali strumenti informatici

Elevata capacità di comunicazione

Orientamento al risultato e al cliente

Capacità di problem solving

Proattività

Automunito

Per quanto riguarda la sede di lavoro, sarà Catania. I candidati possono visualizzare l’offerta sul sito LinkedIn.it e inviare CV aggiornato.

Impiegato back office e gestione magazzino

Tra le offerte lavoro a Catania disponibili, In.HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per azienda cliente operante nel settore della diagnostica strumentale un impiegato back office e gestione magazzino. La risorsa si occuperà dell’inserimento degli ordini sul gestionale dedicato, emissione e registrazione dei documenti di trasporto, fatturazione, redazione e controllo dell’inventario.

Si richiedono:

precisione e dinamicità;

esperienza pregressa in ambito contabilità/logistica di 1/2 anni;

la conoscenza del gestionale MEXAL PASSEPARTOUT sarà considerato titolo preferenziale.

La sede di lavoro sarà Catania. I candidati possono visualizzare l’offerta sul sito LinkedIn.it e inviare CV aggiornato.

ASP Catania

Infine, ASP Catania bandisce nuovi concorsi per numerose posizioni. Sono 158 i profili aperti tra ruoli nella dirigenza e vari profili del comparto. Le posizioni, tuttavia, verranno pubblicate a breve in Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni, leggi anche: ASP Catania assume, 21 nuovi posti disponibili: tutti i profili ricercati