Coronavirus in Sicilia, oggi 0 decessi: i dati del 10 maggio

Coronavirus in Sicilia: ecco l'aggiornamento pubblicato dalla Regione Siciliana in merito alla situazione nell'Isola. Oggi si registrano zero decessi e calano i contagi.

Continuano gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Sicilia e si confermano i dati positivi dei giorni scorsi. La Regione Siciliana, anche oggi domenica 10 maggio 2020, ha pubblicato i dati relativi alle ultime 24 ore. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi: