Quando riaprono i parrucchieri in Sicilia? La data della possibile ripartenza

Proposte di Boccia accolte positivamente dall'entourage di Musumeci. Nulla di ufficiale ma si profila una possibile ripartenza dei negozi al dettaglio a metà maggio.

Mentre si alleggeriscono le prescrizioni della Protezione Civile sugli spostamenti, la Regione Sicilia inizia a occuparsi di una nuova fase che dovrebbe prendere il via non prima del 18 maggio. Dopo le riaperture promosse dal Ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, si pone l’attenzione a una possibile ripartenza per il settore di barbieri, parrucchieri ed estetisti, lasciando intendere il profilarsi di una possibilità anche per bar e ristoranti.

Come riportato da La Repubblica, che riprende le parole di Boccia, “tra il 14 e il 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima dell’1 giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma da quel giorno è probabile che alcuni esercizi possano ripartire“.

Il team del Presidente Nello Musumeci sembra aver accolto positivamente le proposte di Boccia, anche se ancora non sono giunte comunicazioni ufficiali. “Se ci sono le condizioni di sicurezza perché non far aprire anche ad esempio anche i parrucchieri” dicono dall’entourage di Musumeci. Una possibilità rimane anche per bar e ristoranti, che al momento possono soltanto fare vendita per l’asporto: “Stiamo lavorando su quello – continua Boccia – ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inali per consentire loro di operare in sicurezza, perché sono attività a rischio di contatto fisico”. E Musumeci conferma: “Crediamo possano aprire anche i negozi al dettaglio. Ci sarà un’altra ordinanza a metà maggio“.

Nell’attesa, si alleggeriscono le restrizioni riguardanti gli spostamenti fra Comuni per fare acquisti e per raggiungere le seconde case.