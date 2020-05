Concorsi pubblici 2020: tutte le ultime novità

Concorsi pubblici 2020 – Sebbene siano tanto attesi, sono stati bloccati dallo scoppio della pandemia Coronavirus. L’attuale emergenza sanitaria impedirebbe infatti lo svolgimento delle prove di rito per i concorsi, a causa della grande quantità di persone coinvolte e dell’attuale limitazione negli spostamenti. Tuttavia, l’inizio della fase 2 fa ben pensare ai primi segni di ripresa anche in quest’ambito: ecco quindi le ultime notizie riguardo i concorsi pubblici 2020.

Concorsi pubblici 2020: Banca d’Italia

Si è proceduto con una proroga dei tempi per la scadenza del bando della Banca d’Italia, che prevede l’assunzione di 105 persone nell’area operativa. La nuova scadenza è prevista per il 18 giugno 2020 e la procedura per la compilazione della domanda va effettuata online.

Si offre contratto a tempo determinato e i requisiti sono diversi a seconda della categoria per la quale ci si candida. In particolare sono presenti 5 categorie (A, B, C, D, E) ognuna rispettivamente con i seguenti requisiti:

Categoria A:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale;

laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33).

Concorso categoria B:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle classi seguenti: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

Categoria C:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale;

laurea triennale in una delle classi seguenti: Statistica (L-41); Scienze matematiche (L35); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

Concorso categoria D:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle classi che seguono: Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

Concorso categoria E:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Concorsi pubblici 2020: Polizia

Il concorso prevede l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato. La pubblicazione del bando è stata rimandata a causa dell’attuale emergenza sanitaria, ma da maggio dovrebbero essere previste delle novità, dato che è stato reso noto che le procedure di gestione non sono state bloccate.

Secondo le prospettive, il bando dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta per il 5 giugno 2020. Si ricorda che il concorso rivolto a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non abbiano compiuto i 26 anni. Tuttavia, l’età non è l’unico requisito predisposto: qui per leggere nello specifico le caratteristiche richieste.

Concorso INPS

Si tratta di uno dei concorsi più attesi dell’anno, il quale dovrebbe prevedere l’assunzione di quasi 2mila unità. Dalle ultime novità comunicate, il bando dovrebbe essere pubblicato questa estate, in modo da permettere lo svolgimento delle prove entro il 2020.

Concorsi scuola

Altri concorsi molto attesi sono quelli legati all’ambito scolastico. Per il 2020 sono infatti previste assunzioni di insegnanti per ogni grado scolastico e i bandi sono stati recentemente pubblicati. Di seguito l’elenco delle scadenze per ogni singolo concorso: