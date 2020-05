Cerco lavoro Catania: le posizioni disponibili

Cerco lavoro Catania – La ricerca di un impiego è un’attività che sta tenendo impegnate molte persone nel corso della pandemia Covid 19. Il mercato del lavoro non si è infatti mai arrestato, nonostante le difficoltà di molte aziende che hanno dovuto interrompere i servizi per qualche tempo. L’inizio della fase 2 non può quindi far altro che portare maggiori possibilità a coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro. Ecco quali sono le offerte disponibili nell’area di Catania.

Cerco lavoro Catania: LIDL

Si tratta dell’offerta Graduate Program “Generazione Talenti Vendite”, vale a dire un percorso suddiviso in 4 fasi che permetterà l’avviamento di una carriera. Il programma prevede infatti lo svolgimento di diversi ruoli che possano garantire un’ottima formazione all’unità selezionata. I requisiti principali del candidato ideale sono i seguenti: neolaureato con mentalità manageriale e con qualche pregressa esperienza lavorativa, con spirito di iniziativa e capacità di problem solving. Anche la conoscenza di lingue straniera rappresenta un’ottima caratteristica del candidato.

Si offre: contratto a tempo determinato per un anno con straordinari pagati, e un impiego in un ambiente positivo e in continua crescita come l’azienda Lidl. Sul sito web dell’azienda sarà possibile effettuare la candidatura e leggere maggiori dettagli sull’impiego.

Agente Commerciale TIM

La TIM è alla ricerca di consulenti commerciali per potenziare la rete vendita. Il consulente rientrerà nella Business Unit Telecomunicazioni, e si occuperà di acquisire nuova clientela, oltre a gestire il portafoglio di clienti assegnato. Inoltre, è prevista una formazione con i tutor, in modo da raggiungere livelli di autonomia ottimali in tempo breve. Sarebbe preferibile una risorsa con esperienza anche minima nel campo dell’ICT.

Si richiede buona conoscenza di Internet, pacchetto office e dei principali strumenti informatici. Tra i requisiti sono presenti anche ottime capacità comunicative, di problem-solving, l’orientamento verso il cliente e la risorsa dovrebbe essere automunita. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’azienda.

Cerco lavoro Catania: Addetti alle pulizie

L’azienda Idealservice Soc. Coop. ricerca personale da inquadrare nel ruolo di addetto alle pulizie. Si offre inizialmente un contratto a tempo determinato per un lavoro su turni, durante il quale l’unità dovrà occuparsi della pulizia della zona assegnata.

Il candidato ideale è disponibile per il lavoro notturno, sa lavorare in gruppo e ha buone capacità di apprendimento. L’offerta prevede un impiego part-time ed è richiesta la licenza media.

Specialista Apple

La nota azienda Apple è alla ricerca di figure da inquadrare nel ruolo di Specialista. Si tratta della persona in grado di capire le esigenze dei clienti e trovare delle soluzioni adatte, accompagnandoli nel negozio come una guida per i prodotti Apple. Il ruolo prevede anche altre mansioni, come quella di cura dell’esposizione della merce e di assistenza ai membri del team.

Si richiedono ottime capacità comunicative, capacità interpersonali e di relazione con il cliente e un forte interesse per la tecnologia. Sono inoltre ottime qualità la flessibilità per gli orari di lavoro e la passione per i prodotti Apple. Si offre possibilità di lavoro part-time e full-time. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’azienda.

Lezioni private – ripetizioni online

Il noto sito Skuola.net è alla ricerca di insegnanti esperti in tutte le materie (dall’italiano al latino, alla matematica e storia e geografia, greco, lingue straniere, economia etc.) per svolgere ripetizioni a studenti di ogni grado: elementari, medie, superiori o università.

Le lezioni si svolgeranno attraverso la piattaforma online Skuola.net e ogni insegnante avrà la massima flessibilità nella scelta di tariffe e orari delle lezioni. Per candidarsi è necessario essere diplomati ed essere maggiorenni; per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito.

Addetti alla vendite

L’azienda Gi Group SpA, è alla ricerca di unità per importanti realtà operanti nel settore GDO. La risorsa sarà inserita in una realtà dinamica e in continua crescita, dove svolgerà diverse mansioni a seconda delle esperienze pregresse e della predisposizione personale (cassa, vendita, gastronomia, macelleria, approvvigionamento merci e riassortimento scaffali).

Si necessita di flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su turni o spezzato, dal lunedì alla domenica. L’offerta prevede part-time 20/24 ore settimanali o full-time.