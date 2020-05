Sicilia, Musumeci ringhia: “Troppa gente in giro senza mascherina”

In diretta social Nello Musumeci rimproveri molti siciliani: prudenza e mascherine nella nuova ordinanza di maggio.

Intervenuto in giornata sul profilo ufficiale della Regione Sicilia, attraverso una diretta social, il governatore Nello Musumeci ha parlato della delicata situazione sulla querelle della cassa integrazione in deroga e sui noti 100 milioni, messi sul piatto dalla regione siciliana per l’emergenza sanitaria e non ancora usufruiti dai comuni.

Ma nella lunga diretta su Facebook c’è stato anche il tempo di redarguire molti cittadini, nonostante lo stesso governatore ne aveva, nelle scorse settimane, elogiato il grande sforzo e la buona condotta. Dall’inizio della Fase 2, invece, qualcosa sta stonando in termini di norme da rispettare e senso civico: molti, infatti, hanno inteso questa nuova delicata fase come un via libera al ritorno e alla conduzione di una vita normale.

“Ho visto troppe persone che vanno in giro senza mascherina, a metà maggio firmerò una nuova ordinanza“, è stato il pensiero ad alta voce di Nello Musumeci.