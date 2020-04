UNICT – Mostra del cinema di Venezia: accredito scontato per gli studenti

Una grande opportunità per tutti gli studenti universitari Unict. Basterà fornire prova dell'iscrizione universitaria per poter acquistare l'accredito ad un prezzo ridotto.

La Biennale di Venezia offre a tutti gli studenti universitari appassionati di cinema la possibilità di usufruire di un accredito per la 77a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2020.

Gli studenti universitari italiani e stranieri di tutti i corsi di studio potranno accedere a proiezioni, aree espositivi e conferenze. Avranno anche la possibilità di alloggiare a tariffe vantaggiose presso le residenze universitarie convenzionate. Basterà fare richiesta di accredito Cinema con presentazione di un documento che comprovi l’iscrizione all’università per l’anno in corso.

L’accredito Cinema consente la visione di tutti i film della Mostra se è previsto l’accesso “Tutti gli accrediti”, l’accesso alle Aree Espositive e alle conferenze a libero accesso organizzate dal Venice Production Bridge. Consentirà inoltre di accedere alla prenotazione delle proiezioni VR presso l’Isola del Lazzaretto Vecchio attraverso il codice accredito fornito e di essere costantemente aggiornati sull’attivazione dei servizi offerti. Questo accredito sarà valido per tutta la durata della mostra.

Gli orari e le sale di proiezione dei film saranno pubblicati nel sito, nel mese di agosto, e nel programma ufficiale che sarà consegnato al ritiro dell’accredito.

Potete consultare il sito ufficiale per avere maggiori informazioni su alloggi, trasporti e opportunità per gli studenti e per compilare il modulo per la richiesta di accredito Cinema.