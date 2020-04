Parte la Fase 2 a Catania: riaprono Villa Bellini e altri parchi

Il sindaco Pogliese ha annunciato la riapertura dei parchi comunali nella Fase 2. Iniziati i lavori di pulizia e sanificazione delle aree verdi.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha annunciato l’imminente riapertura delle principali aree verdi della Città. Tra queste, ci sarà ovviamente la Villa Bellini, che riaprirà già dal prossimo lunedì 4 maggio. Insieme alla Villa, si provvederà alla riapertura di Villa Pacini, del Parco Gemellaro e del Parco Gioieni. Gli operai sono già al lavoro per effetturae operazioni di pulizia, scerbamento e sanificazioni delle aree in questione.

“La riapertura controllata dei più grandi parchi comunali di Catania – ha dichiarato Salvo Pogliese -, già da lunedì, segna anche simbolicamente una ripresa delle attività in una città che non può stare ancora ferma per via di provvedimenti nazionali che non tengono conto degli indici di contagio prossimi allo zero che si registrano in Sicilia”.

Per non ritardare ulteriormente le riaperture, già da diversi giorni, l’assessore Fabio Cantarella ha dato il via ai lavori di manutenzione, con particolare cura alla pulizia delle aree verde, alla rimozione dei rifiuti di varia natura, alla sanificazione e al taglio delle erbacce.

I parchi, quindi, potranno essere nuovamente frequentati da chiunque voglia fare del movimento all’aria aperta, evitando assembramenti e provvedendo al controllo costante. I lavori di pulizia stanno, nel frattempo, interessando anche Parco Falcone, lo spazio verde in via Aldo Moro e il sagrato della Cattedrale, con la rimozione dei rami pericolanti del grande arbusto secolare di piazza Duomo.