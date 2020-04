Covid-19 in Italia, ancora più di 2.000 contagi: i dati della Protezione Civile

Il numero dei casi di Coronavirus in Italia aggiornato a oggi, mercoledì 29 aprile. I dati ufficiali sono forniti dalla Protezione Civile.

Attraverso i dati aggiornati del sito della Protezione Civile si può fare il punto della situazione in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri degli ultimi giorni continuano a indicare un trend positivo relativo al numero dei contagi in Italia, ma da tutte le parti rimane forte l’invito a non abbassare la guardia.

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati complessivamente 2.086 casi in più, tenendo conto sia dei nuovi guariti che dei decessi. I primi sono aumentati di 2.311, portando il totale dei guariti a 71.252. D’altro canto, purtroppo, si contano anche oggi oltre 300 decessi, 323 per la precisione, per un totale di 27.682 morti dall’inizio della pandemia.

In terapia intensiva si trovano oggi 1.795 persone, 68 in meno rispetto a ieri. Il numero di positivi, attualmente, è di 104.657 unità.