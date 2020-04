Palermo deserta: gli scatti mozzafiato del capoluogo siciliano

Scatti di Palermo in bianco e nero circolano sui social. Il capoluogo siciliano, svuotato come tutte le altre città d'Italia, incanta gli occhi di chi lo guarda.

Aveva già incantato il video di una Palermo deserta sulle note di Chopin, a causa delle restrizioni attualmente in corso per via dell’emergenza sanitaria che ha travolto il nostro Paese e così tutto il mondo. Una clip sulle note di Chopin in cui il capoluogo siciliano lascia a bocca aperta è diventata virale sui social, ma il capoluogo continua a incantare con le sue immagini intense e commoventi.

Sono state pubblicate sulla pagina Facebook dallo studio fotografico Falzone – Wedding, che ha specificato: “Queste foto sono state scattate durante il tragitto per andare dal mio ufficio, che si trova in via Notarbartolo, a casa mia che si trova alla Stazione Centrale!”. Le immagini, in bianco e nero, sono precedute da una schermata nera in cui, come nei titoli di testa di un film, figura la scritta “Palermo. Covid-19”.

Ecco alcune delle foto pubblicate dallo studio fotografico: