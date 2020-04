CataniaCard, Pogliese: “Da oggi ne consegneremo altre 1000 a domicilio”

Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo iniziato la distribuzione a domicilio della "Catania card" agli aventi diritto, la carta di solidarietà alle famiglie catanesi in difficoltà economica a causa del Covid-19. Con essa sarà possibile acquistare generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Dalla sede della Protezione Civile, Salvo Pogliese posta un video in cui ringrazia gli addetti della Protezione Civile etnea per l’impegno profuso a favore delle famiglie catanesi in difficoltà economiche. Grazie alla solidarietà dimostrata da 1.500 catanesi sono stati raccolti fondi per 370.000 euro che hanno permesso di aiutare, già nelle scorse settimane, migliaia di famiglie catanesi. Oggi, avvisa il Sindaco, continua la distribuzione porta a porta della “CataniaCard”. Si tratta di una Carta di solidarietà destinata alle famiglie in difficoltà, con la quale sarà possibile acquistare generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Nei prossimi tre giorni, la Card del valore di 400 euro, verrà consegnata a mille famiglie.