Emergenza sanitaria, slitta anche il Taormina Film Fest

Anche la 66esima edizione del Taormina Film Fest sarà rinviata per evitare assembramenti e spostamenti internazionali. Ancora la decidere la nuova data.

Era piuttosto prevedibile che, tra gli eventi vittime dell’emergenza sanitaria in Sicilia, ci fosse anche il Taormina Film Fest. La rassegna cinematografica più illustre dell’Isola, infatti, sarà rinviata a data ancora da destinarsi, in accordo con la politica di contenimento e prevenzione dell’epidemia. La 66esima edizione era prevista dal 28 giugno al 4 luglio, nella magnifica cornice del Teatro Antico di Taormina.

“Era già pronto e confezionato con gli standard qualitativi che sono propri a un festival internazionale da annoverare tra i più longevi eventi cinematografici europei e nazionali – dichiara il general manager Lino Chiechio – ma, in ottemperanza allo stato di emergenza già proclamato dal Consiglio dei ministri, non intendiamo incentivare assembramenti di pubblico e presenze internazionali“.

“Appare poco prudente e opportuno da parte dell’ente pubblico – ribadisce l’assessore regionale allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo Manlio Messina – favorire la concentrazione di pubblico e presenze in spazi come il Teatro Antico, senza aver a tutt’oggi chiare le misure sanitarie di protezione da porre in essere“.