Tour d’Italia virtuale: Focus fa tappa tra le bellezze della Sicilia [VIDEO]

Speriamo di tornare prima possibile a godere delle bellezze del nostro Paese; nel frattempo, prosegue il nostro Giro d'Italia "in video": oggi tappa in Sicilia.

Un video pubblicato da Focus mette in mostra tutta la bellezza della nostra isola. Una ventata d'aria fresca in tempi di lockdown.

Spostamenti aboliti per il momento, l’unica soluzione sembra essere la possibilità di viaggiare con la fantasia. A causa delle restrizioni alla normale libertà di movimento, sognare di tornare a viaggiare in lungo e in largo sembra essere l’unica alternativa.

Da qualche settimana attraverso dei video postati sulla propria pagina Facebook, Focus ha iniziato un vero e proprio “viaggio virtuale” nei posti più belli e suggestivi d’Italia. Non poteva mancare, naturalmente, la Sicilia. Il teatro greco di Taormina, le spiagge di Cefalù, le cascate delle Gole dell’Alcantara, i templi di Selinunte o della Valle dei Templi di Agrigento sono solo alcuni dei luoghi immortalati dal video postato da Focus. Non resta quindi che portare pazienza e magari organizzare possibili viaggi futuri, nella speranza che vada tutto bene.