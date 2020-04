UNICT – Gli auguri di Pasqua del rettore: “Presto progetteremo futuro insieme”

Il rettore porge i suoi auguri di una serena Pasqua a tutti gli studenti e al personale dell'Ateneo di Catania.

Nella sua lettera il rettore si è rivolto ai suoi studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università, ma anche ai medici, per porgere un messaggio di speranza e rincuorare tutto l’Ateneo in questo momento particolarmente delicato. Di seguito il testo integrale:

“Care e Cari,

colgo l’occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali per rivolgere a tutti voi un pensiero di affetto e di incoraggiamento.

In questi tempi così bui desidero ribadire una volta di più quanto io sia orgoglioso di come tutti insieme stiamo affrontando l’emergenza e dirvi grazie per la vostra collaborazione e per il vostro impegno sempre presenti.

Il mio pensiero va a ciascuno di voi, docenti e personale tecnico amministrativo, che continuate con tenacia a lavorare e a mantenere in vita, nonostante le difficoltà, le attività cardine del nostro Ateneo; va a voi medici che siete chiamati ad una fatica ulteriore per difendere e proteggere la salute di tutti; va a voi studenti, che continuate con fiducia ad affidare al nostro Ateneo il vostro futuro e va alle vostre famiglie, consapevole delle grandissime difficoltà che in questo momento molte di esse stanno vivendo.

Auguro di cuore a tutti noi di poter trovare un momento di luce e di serenità nell’incertezza che ci circonda e di tornare quanto prima a riabbracciarci, per riconquistare quella vicinanza e quel contatto che adesso tanto ci mancano. Sono sicuro che presto ci lasceremo alle spalle questa condizione di emergenza e potremo tornare a progettare insieme il futuro del nostro Ateneo.