Catania, barbecue in casa: denunciati otto studenti universitari

Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine: tra le denunce figura una festa con barbecue, ad opera di otto studenti universitari.

Man mano che il periodo di quarantena prosegue, i controlli delle forze dell’ordine vanno infittendosi. Così, nel weekend, sono state diverse le denunce che sono fioccate: ben 112 persone, infatti, erano “a spasso”, senza una vera e propria giustificazione. Tra queste denunce, figura anche una ai danni di un barbiere, la cui licenza è stata sospesa, sorpreso ad esercitare la propria professione con un cliente e un ragazzo in fila. I tre sono stati multati.

Ma non ci si ferma qui. Tra i denunciati, infatti, vi sono otto studenti universitari. Lo scorso sabato, infatti, una segnalazione al 112 ha portato degli agenti ad un appartamento in Via Pirandello dal quale proveniva musica ad alto volume. Al suo interno, vi erano otto studenti universitari, che avevano organizzato una vera e propria festa con tanto di barbecue, per trascorrere una serata in compagnia. Dopo le sanzioni, gli otto sono stati obbligati a tornare alle proprie dimore.