Coronavirus nel mondo: picco di decessi in USA e Francia

Gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione della pandemia di Covid-19 nel mondo: aumento esponenziale in America e Francia nella giornata di ieri.

Dopo la diffusione in Cina e nel resto dell’oriente, adesso sono l’Europa e l’America a fronteggiare il picco dell’emergenza. I contagi da Coronavirus nel mondo hanno ormai superato il milione, per l’esattezza 1.118.562 persone sono state contagiate dal temuto virus. Di queste 59.226 sono morte, mentre 229.274 guarite.

Stati Uniti d’America

Particolarmente critica la situazione degli Stati Uniti negli ultimi giorni: nello stato di New York sono raddoppiati i morti in 3 giorni, nella sola giornata di ieri sono stati registrati oltre 32.000 nuovi casi, per un totale di 57.159; fino a martedì scorso erano morte 1.550 persone, mentre venerdì i morti sono diventati 2.935; 562 i defunti nelle ultime 24 ore; negli Stati Uniti sono 1.480 i defunti di ieri, un nuovo record. Il presidente Trump ha garantito le cure anche a chi si trova sprovvisto di un’assicurazione sanitaria.

Si cercano disperatamente volontari under 50 per affrontare l’emergenza Covid-19. Fortunatamente in molti hanno risposto all’appello, circa 20-30 mila volontari, ma negli ospedali mancano ancora respiratori e posti letto. Il governatore dello stato, il Democratico Andrew Cuomo, ha annunciato di aver firmato un ordine esecutivo che requisirà i ventilatori polmonari inutilizzati da ospedali e strutture mediche private per distribuirli ove necessario. Nonostante le incessanti richieste di un intervento diretto del governo federale, Trump aveva accusato Cuomo e il Sindaco di New York Bill de Blasio di aver richiesto più ventilatori del necessario; ora si corre ai ripari ordinandone l’immediata produzione.

Russia

In Russia sono 4.355 gli attualmente positivi con un incremento di 582 registrato ieri; solo 43 i decessi.

Francia

Tornando all’Europa, in Francia sono stati accertati circa 23.000 nuovi positivi, 588 i nuovi morti, ha annunciato il direttore generale della Salute, Jerome Salomon; 27.432 sono ricoverati, 6.662 in rianimazione.

Germania

La Germania registra anch’essa un aumento dei casi con un totale di 91.159 positivi; il numero dei morti però è di 1.275, una percentuale molto più bassa di altri stati egualmente colpiti.

Spagna

In Spagna salgono a 117.710 i contagi, superando così l’Italia; i decessi sono 10.935 dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 932 in 24 ore (ieri i contagi totalizzavano 110.238). Sono oltre 56mila i malati ricoverati in ospedale – in base ai dati del ministero della Sanità riportati da El Pais. Dall’aggiornamento di oggi, un nuovo incremento di 5.537 casi: 124.736 i contagi in totale.

Sale la preoccupazione da parte dell’OMS che registra sempre più giovani anche tra i defunti, lo ha affermato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’OMS, “nel complesso gran parte delle persone affette sono più anziane, o hanno malattie pregresse. Ma in alcuni Paesi stiamo vedendo individui sulla trentina, la quarantina e la cinquantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e muoiono”.