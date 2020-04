Coronavirus, aggiornati i contagi in Sicilia: i dati di oggi

Quasi 20mila tamponi effettuati all'interno della regione siciliana: i dati di sabato 4 aprile 2020.

Sono stati resi noti i nuovi numeri, da parte della Regione Siciliana, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Da quello che è emerso in data odierna, alle ore 17 di sabato 4 aprile, i tamponi effettuati sono stati 19.896 in totale.



Di questi sono risultati positivi 1.932 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (+62). Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (++43) sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

Il nuovo aggiornamento avverrà nella giornata di domani. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.