Catania, vendeva frutta e verdura per strada: era già stato beccato

Un ambulante è stato sanzionato per essere stato trovato a vendere frutta e verdura a dispetto delle restrizioni governative contro il Covid-19.

Una pattuglia dei Carabinieri ha multato un venditore ambulante, impegnato a vendere frutta e verdura sul viale Mario Rapisardi a dispetto delle restrizioni governative per il contenimento del Covid-19. L’ambulante, oltre a non rispettare le norme in vigore, non era in possesso dell’autorizzazione alla vendita e guidava una vettura priva di copertura assicurativa.

A sanzionare l’ambulante è stata una squadra dei Carabinieri della compagnia di piazza Dante, in collaborazione con agenti della Polizia Municipale. Le Forze dell’Ordine hanno provveduto a multare il venditore, già sanzionato nei giorni precedenti per le medesime ragioni, e a sequestrare il mezzo scoperto da assicurazione.

L’uomo era, inoltre, stato deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.