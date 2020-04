Coronavirus in Sicilia, aggiornamento sui contagi: i dati di oggi

Qual è l'andamento dei dati sul Coronavirus in Sicilia? L'aggiornamento della Regione Sicilia comunica i dati di oggi, 2 aprile 2020.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833.

Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.606 persone (+62).

Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5). Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato

www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Coronavirus in Sicilia: il confronto con ieri

Fino a ieri, i tamponi effettuati erano 16.836. Di questi sono stati registrati come positivi in 1.718 (+71 rispetto al giorno precedente). Invece i contagiati risultavano 1.544 persone (+52). Secondo l’aggiornamento di ieri, i ricoverati erano 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).