Assunzioni all’Asp Catania: le figure ricercate

L'Asp di Catania ricerca figure mediche e infermieristiche per l'emergenza Coronavirus. Ecco il modulo della domanda da inoltrare.

L’Asp di Catania recluta personale medico ed infermieristico a numero aperto. Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso pubblico per la formazione di elenchi finalizzati al reclutamento di personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza pandemica.

I profili professionali richiesti sono:

infermieri

medici possibilmente specialisti in: anestesia e rianimazione; terapia intensiva e del dolore; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina d’emergenza e urgenza; medicina interna; malattie dell’apparato cardiovascolare; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti.

Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “news” del sito aspct.it. Gli elenchi rimarranno aperti fino a quando l’Azienda riterrà opportuno in relazione allo sviluppo della situazione emergenziale e, comunque, non oltre il perdurare della stessa.

La domanda va presentata tramite PEC all’indirizzo incarichiliberoprofessionali@pec.aspct.it, allegando il modulo della domanda e della dichiarazione sostitutiva, assieme al proprio curriculum formativo e professionale e ad una fotocopia di un documento di riconoscimento.

Non c’è un termine di scadenza delle domande, deciderà la stessa azienda quando chiudere l’attività di reclutamento. Gli incarichi non saranno superiori ai tre mesi se non dovessero esserci proroghe e le ore di lavoro settimanali si aggirano intorno alle 36 ore e potranno essere variabili, in base alle necessità delle strutture.