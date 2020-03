UNICT – In un filmato d’epoca il Re d’Italia celebra i 500 anni dell’Ateneo [VIDEO]

Le immagini storiche permettono un tuffo nel passato della città, in una Catania festante che accoglieva il Re durante le celebrazioni del V centenario dell'Ateneo universitario.

Le immagini storiche dell‘Istituto Luce Cinecittà mostrano la visita catanese del Re d’Italia Vittorio Emanuele III in occasione del V centenario dell’Ateneo. Le immagini ci permettono di fare un tuffo al passato in una Catania di 86 anni fa, tra auto d’epoca e una via Etnea ricca di gente festosa che acclama il Re, affacciatosi al balcone del Rettorato. Il filmato risale infatti al settembre del 1934. All’interno del video si notano, oltre al sovrano, numerose autorità fasciste e reparti militari sull’attenti.