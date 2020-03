Farmaci contro il Coronavirus per curarsi a casa: li prescriverà il medico di famiglia

La decisione viene dall'AIFA ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi. Presto per la prescrizione potrebbe bastare anche la ricetta del medico di famiglia.

Via libera da parte dell’AIFA all’utilizzo di alcuni farmaci che hanno dimostrato efficacia contro il coronavirus e che si potranno utilizzare anche a casa per curare i pazienti non gravi. L’Agenzia del farmaco, infatti, nella giornata di ieri ha autorizzato l’uso domiciliare degli antimalarici e degli antivirali usati contro l’Aids. Inoltre, questi farmaci saranno rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e presto basterà la ricetta del medico di famiglia, anche se per il momento è necessaria una prescrizione medica.

La determina dell’Aifa che autorizza l’uso di questi farmaci per i malati meno gravi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguarda i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l’Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir. Dato l’alto numero di pazienti, inclusi gli asintomatici e quelli con sintomi lievi, che da soli costituiscono circa la metà dei casi di COVID-19 in Italia, si è “ritenuto necessario e urgente, pertanto, consentire la prescrizione, anche in regime domiciliare”.

Gli stessi farmaci saranno a totale carico del SSN. Nella determina del 17 marzo si legge, infatti: “I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate”.