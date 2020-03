Covid-19, De Luca si arma di drone: “Vi prendo a calci in c**o” [VIDEO]

Il video, che nel corso della serata di ieri, il sindaco di Messina ha pubblicato su Facebook. Un drone sorvolerà la città rimproverando chi esce di casa trasgredendo il decreto.

Per esortare i cittadini a rimanere a casa e rispettare le ordinanze, il sindaco di Messina Cateno De Luca manda in giro per Messina un drone che riproduce ininterrottamente un video con la sua voce. “Dove ca…o vai? Torna a casa. Né passiu, né babbiu. Non si esce da casa”, così il sindaco rimprovera la cittadinanza. Dopo le lunghissime file di macchine allo Stretto e i casi crescenti di contagio a Messina, De Luca esorta la cittadinanza con toni di rimprovero e rabbia, nella speranza che tutti capiscano la gravità della situazione.