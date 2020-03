Coronavirus, come indossare la mascherina e quando buttarla [VIDEO]

La mascherina è un oggetto ormai indispensabile nella nostra quotidianità. L'OMS spiega come indossarla correttamente e come smaltirla per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Al giorno d’oggi, nella situazione pandemica che stiamo vivendo, un oggetto è entrato a far parte della nostra quotidianità: la mascherina. Questa, insieme ai guanti, può essere un potente alleato per fronteggiare il virus durante le rare e necessarie uscite da casa. Tuttavia, la mascherina è del tutto inefficace se non viene messa bene e può comportare molti danni se non viene smaltita correttamente dopo il suo utilizzo.

Per questo motivo, l’OMS ha diffuso un video in cui spiega le modalità per utilizzare al meglio la mascherina. In primis, viene ribadito che bisogna fare attenzione al modo in cui si indossa perché, se messa in maniera sbagliata, la mascherina diventa la tana di germi e batteri. In tal modo, quella che dovrebbe essere uno strumento per evitare un contagio, diventa il suo contrario, ossia un mezzo per diffonderlo.

Per quanto riguarda i soggetti che devono indossarla, l’OMS specifica che tutti devono farlo, specialmente chi soffre di patologie respiratorie, chi ha tosse o raffreddore, chi sta accudendo un malato o un caso sospetto di infezione da Coronavirus. Prima di indossarla, il soggetto deve lavarsi le mani con un disinfettante a base di alcool o acqua e sapone, seguendo la procedura indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Detto ciò, si può procedere a mettere la mascherina, che deve aderire bene alla pelle del viso e coprire naso, bocca e mento. Se si ha necessità di toccarla o toglierla, si devono prima lavare le mani, e poi la si deve rimuovere assicurandosi di non toccare la parte anteriore, ma afferrandola dall’estremità. La mascherina è monouso, perciò va gettata in un contenitore chiuso dopo il primo utilizzo, che essa sia chirurgica o della tipologia FFP2 E FFP3, ossia dotata di fitro antivirus. In seguito, prima di riprendere qualsiasi attività, si devono prima lavare le mani.