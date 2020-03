Coronavirus in Sicilia: scomparso il direttore del Parco archeologico di Siracusa

A darne la notizia il governatore della Regione Nello Musumeci, che ha ricordato il direttore del Parco attraverso una nota sul suo profilo Facebook.

Salgono i decessi a causa del Coronavirus in Sicilia. Stando ai dati comunicati dalla Regione Siciliana all’ISS, nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo, sono 13 le persone scomparse per via del Covid-19. Tra questi anche il direttore del Parco archeologico di Siracusa Eloro e villa del Telaro, Calogero Rizzuto. A darne la notizia è lo stesso governatore della Regione Nello Musumeci.

“Esprimo profondo cordoglio per la morte di Calogero Rizzuto – ha scritto Musumeci al riguardo sul suo profilo Facebook –, il direttore del Parco archeologico di Siracusa Eloro e villa del Tellaro, deceduto stamane a causa del Coronavirus.

Lo avevo conosciuto alcuni mesi fa apprezzandone, da subito, le sue qualità umane e professionali, per questo motivo lo avevo nominato per rilanciare l’area archeologica aretusea. Con la sua scomparsa, la Regione Siciliana perde un dirigente serio e capace. Alla famiglia vanno le condoglianze del governo regionale”.