Coronavirus, quattro positivi all’Oasi di Troina

A Troina quattro persone sono risultate positive al Codvid-19 all’interno dell’Irccss “Oasi Maria Santissima”.

Il Comune di Troina ha comunicato l’esito positivo di quattro persone nell’Irccss “Oasi Maria Santissima”, istituto di ricovero e cura. Il sindaco Sebastiano Venezia e la Protezione Civile hanno disposto un obbligo di permanenza momentanea per i dipendenti che erano di turno e l’obbligo di quarantena per i lavoratori e che hanno prestato servizio negli ultimi 14 giorni di lavoro nelle strutture sanitarie “Casa della Speranza”, “Villa Ester”, “Villa Giovanna” e “Villa Betania e i loro familiari. Tutto il personale e i soggetti che hanno avuto contatti con i contagiati saranno sottoposti obbligatoriamente al tampone.

I pazienti che attualmente si trovano nelle citate strutture sanitarie saranno trasferiti nell’Hotel Costellazioni della Cittadella dell’Oasi, dopo una requisizione, per evitare di diffondere ulteriormente il contagio. Il presidente dell’istituto, Don Silvio Rotondo, sta predisponendo in queste ore un reparto all’interno della struttura di quindici posti fornito di tutte le attrezzature necessarie nel caso in cui coloro che si trovano dentro la struttura manifestassero sintomi più gravi, come eventuali complicazioni respiratorie. In serata verranno sanificati gli ambienti esterni al “Villaggio Cristo Redentore”.