“Noi siamo l’Italia”: il messaggio di speranza spopola sui social [VIDEO]

“È un momento delicato, duro per tutti noi, ma non dobbiamo dimenticare che noi siamo l’Italia”: è questo il messaggio di speranza che Luca Volpe ha voluto veicolare attraverso un montaggio che mostra i luoghi simbolo della nostra terra e i momenti peculiari delle imprese sportive azzurre.

La rete lo ha accolto da appena un giorno e già gode di milioni di visualizzazioni: il montaggio eseguito da Luca Volpe commuove le piattaforme social veicolando un positivo messaggio di speranza attraverso gli scorci dei luoghi simbolo della Bella Italia, nonché delle imprese sportive azzurre, squarciando la negatività stagnante di queste interminabili giornate di quarantena.

“È un momento delicato, duro per tutti noi, ma non dobbiamo dimenticare che noi siamo l’Italia”, recita il video accompagnato dalle leggendarie parole di We Are The Champions dei Queen.