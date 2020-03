Coronavirus: traghetti gratis nello Stretto di Sicilia per medici e infermieri

In seguito all'emergenza Coronavirus i sanitari impegnati nelle città dello Stretto di Sicilia potranno usufruire dei traghetti gratuiti.

In piena emergenza Coronavirus sono numerosi i medici e gli infermieri che si spostano tra Calabria e Sicilia, e viceversa, per operare nei presidi sanitari delle città dello Stretto. Per questa ragione diverse compagnie navali si sono offerte di trasportare gratuitamente il personale sanitario in viaggio tra Messina e Villa San Giovanni.

Ad aderire all’iniziativa saranno le società navali Caronte&Tourist, Blueferries e Meridiano Lines, che, durante tutto il periodo di emergenza da Coronavirus, consentiranno viaggi gratuiti sullo Stretto per medici, infermieri e Oss, impegnati attualmente nella lotta all’epidemia.