Coronavirus in Sicilia: anche le farmacie potranno lavorare a porte chiuse

Coronavirus in Sicilia: nuove disposizioni per alcune farmacie che potranno lavorare a porte chiuse.

“Questa misura – sottolinea una nota dell’Assessorato – riguarderà esclusivamente quelle farmacie che in questa fase non sono in grado, per ragioni strutturali, di potere adottare tutte le misure previste dalle direttive nazionali finalizzate al contenimento del contagio del virus. L’utenza non dovrà pagare alcun diritto addizionale”.