Coronavirus, 196 i morti odierni: i dati della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione Civile di oggi: 196 decessi in più rispetto a ieri.

Nella conferenza stampa della Protezione Civile delle 18:00 di oggi 11 marzo sono stati comunicati gli ultimi aggiornamenti sui contagi di Coronavirus.

Il totale dei guariti è 1.045 (41 in più rispetto a ieri), 196 decessi in più (il 2% tra 50 e 60 anni e il resto nelle classi d’età più avanzate, oltre il 78% con patologia pregresse). 10.590 casi totali: 1.028 in terapia intensiva, 5.838 ricoverati con sintomi.

“Il numero odierno può sembrare più elevato rispetto ai giorni passati, ma in realtà sono in linea in quanto avevamo accennato, nella giornata di ieri, che i dati della Lombardia erano parziali“, ha comunicato Borrelli nella conferenza stampa odierna. L’incremento rispetto a ieri è dovuto all’aggiunta di circa 600 soggetti positivi, ma in isolamento domiciliare.

Intanto, è stato registrato in Sicilia il primo decesso accertato da Coronavirus: si tratta di un 80enne, originario di Sortino, che si è spento dopo esser stato trasportato dall’ospedale di Augusta a quello di Caltagirone (leggi la notizia qui).