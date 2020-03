Coronavirus in Sicilia, boom di telefonate: aggiunte altre 24 linee

Il numero messo a disposizione dalla Protezione Civili per eventuali chiarimenti in merito all'emergenza sanitaria in corso è letteralmente scoppiato di telefonate da ieri sera alla 10:30 di stamattina. È stato necessario aggiungere altre 24 linee.

L’intensificarsi dei controlli negli aeroporti e nelle stazioni è una conseguenza del vero e proprio “controesodo” che si sta verificando nelle ultime ore: sono oltre 16mila i meridionali che da sabato scorso sono rientrati in Sicilia da ogni zona d’Italia, soprattutto dalle zone rosse. È stato possibile censirli attraverso l’apposito portale disposto dalla Regione Siciliana sul quale è obbligatorio registrarsi se si rientra in Sicilia in questo periodo.

Il numero messo a disposizione dalla Protezione civile regionale per fornire assistenza e chiarimenti (800 45 87 87) è letteralmente esploso di telefonate tra ieri notte e questa mattina: sono infatti oltre 7mila le telefonate registrate fino alle 10:30 di questa mattina.

È stato necessario potenziare il servizio aggiungendo altre 24 linee.

