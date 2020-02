Catania, tutti gli autovelox per il mese di marzo

Il Comune di Catania comunica il calendario degli autovelox per marzo 2020: ecco date e vie interessate.

La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in vari siti della città, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive integrazioni, per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.