Coronavirus in Sicilia: disposta chiusura del Parlamento Siciliano

Disposti quattro giorni di chiusura del Palazzo Reale di Palermo per una sanificazione speciale a causa dei recenti casi di Coronavirus.

Il Palazzo dei Normanni di Palermo, sede del Parlamento regionale siciliano, chiuderà per quattro giorni per consentire la disinfestazione dell’intero edificio in seguito all’accertamento di tre casi nel capoluogo siciliano. Lo ha appena stabilito il Consiglio di presidenza dell’Ars, presieduto da Gianfranco Miccichè, come misura di prevenzione all’emergenza. Il Palazzo chiuderà domani e riaprirà lunedì 2 marzo.

Il presidente Miccichè ha specificato: “Domani il palazzo sarà inaccessibile ai soli turisti mentre da venerdì a domenica anche al personale dell’Assemblea per permettere la sanificazione dell’intero edificio”. Miccichè ha chiarito, inoltre, che la comitiva di turisti bergamaschi – tre dei quali positivi al Covid-19 e 70 negativi al tampone, ma ancora in quarantena presso l’hotel Mercure a Palermo – non è stata in visita a Palazzo Reale.