UNICT – Riparte il progetto “Mat-Ita” per insegnanti e futuri studenti

L'iniziativa viene realizzata anche quest'anno dal COF dell'Università di Catania ed è dedicata agli insegnanti di italiano e matematica degli istituti scolastici superiori.

L’evento che fa incontrare due discipline apparentemente lontane come l’insegnamento dell’italiano e quello della matematica riparte dagli spazi dell’Università di Catania. Da lunedì prossimo, 24 febbraio, ricominceranno le attività dedicate agli insegnanti degli istituti superiori con due distinti laboratori organizzati nell’ambito del Progetto “Mat-Ita”, l’iniziativa dell’Università di Catania finalizzata al potenziamento delle competenze logico-matematiche e linguistico-testuali necessarie per affrontare lo studio universitario.

In particolare, alle 15:30 al Palazzo dell’Etna, in via San Nullo 5/I, si terrà il seminario dal titolo “La valutazione formativa per le competenze di scrittura“, mentre, allo stesso orario nel dipartimento di Matematica e Informatica (via Santa Sofia 64), si terrà l’incontro su “Criticità nell’insegnamento / apprendimento della Matematica“.

L’iniziativa è realizzata anche quest’anno dal Centro Orientamento Formazione&Placement d’Ateneo in collaborazione con i dipartimenti di Matematica e Informatica (Dmi) e di Scienze umanistiche (Disum), con il coinvolgimento degli insegnanti degli istituti superiori del territorio.