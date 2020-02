Stasera in TV: in onda “Gold – La grande truffa” e “The Terminal”

Dal grande schermo e per la prima volta in televisione, insieme ad altri cult del cinema: ecco la programmazione TV di stasera, mercoledì 19 febbraio.

Il mistero della pagine perdute [Italia 1, 21.20]: Nicolas Cage in una seconda avventura dell’archeologo Benjamin Franklin Gates, il quale dovrà risolvere il mistero dell’assassinio di Abraham Lincoln, grazie al ritrovamento di diciotto pagine di un antico diario.

Remember [Rai Movie, 21.15]: Atom Egoyan dirige i premi Oscar Christopher Plummer e Martin Landau in un superlativo thriller sul tema della vendetta. Due ebrei anziani e malati, che hanno condiviso l’orrore di Auschwitz, decidono di uccidere il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie.

Gold – La grande truffa [Iris, 21.00]: Stephen Gaghan dirige il premio Oscar Matthew McConaughey in un dramma tratto da una storia vera. Un imprenditore sull’orlo del fallimento finanzia un geologo che sembra aver scoperto un enorme giacimento d’oro.

Italia’s Got Talent [TV 8, 21.30]: le audizioni dell’esilarante e imprevedibile talent-show, con i giudici Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, i quali valuteranno i talenti che si esibiscono in svariate discipline.

The Terminal [La 5, 21.10]: Tom Hanks diretto da Steven Spielberg in una commedia romantica del 2004. Storia basata su un episodio realmente accaduto riguardo un uomo che sbarca nell’aeroporto di New York, ma a causa di un colpo di stato nel suo paese e delle conseguenze diplomatiche è costretto a vivere nell’aeroporto senza visto.