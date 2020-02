Catania, tenta fuga d’amore in autobus ma è ricercato: preso minorenne

Ricercato da diverse settimane, il minorenne aveva pianificato tutto per andare a trovare la fidanzata in un paese della provincia di Catania, tuttavia è stato bloccato dai poliziotti.

Aveva programmato una fuga d’amore in pieno stile San Valentino, voleva andare a trovare la propria fidanzata (in un paese della provincia di Catania) per farle una sorpresa. Ma aveva dimenticato un piccolo particolare: era ricercato dalla Polizia da diverse settimane.

È quello che è accaduto ieri pomeriggio, quando un minorenne – noto alle autorità per reati al patrimonio – ha tentato di raggiungere con l’autobus la propria fidanzata per la ricorrenza della festa degli innamorati. Tuttavia, in attesa del bus, in piazza Santa Maria di Gesù, il ragazzo è stato riconosciuto da una pattuglia della volante. Avendo capito che gli agenti si fossero accorti della sua presenza alla fermata, il giovane riesce a salire sull’autobus, il quale però viene bloccato dagli stessi poliziotti.

Così, una volta saliti sulla vettura, il ragazzo è stato arrestato e condotto presso l’Istituto di detenzione per minorenni di Bicocca, dove dovrà scontare la pena di reclusione per un mese.

Catania, tenta fuga d’amore in autobus: preso minorenne ricercato