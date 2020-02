Stasera in TV: in onda “Allied” e “Maschi contro femmine”

Film memorabili contraddistinguono il palinsesto di stasera: la nostra redazione vi indica le alternative migliori.

Allied- Un’ombra nascosta [Canale 5, ore 21:21]: nel 1942, il comandante Max Vatan (interpretato da Brad Pitt) e l’agente francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard) sono incaricati di uccidere un ambasciatore tedesco nel corso di un evento mondano a Casablanca. I due si sposeranno ma il loro legame verrà per sempre sconvolto da alcune accuse nei confronti della donna: secondo i vertici militari, infatti, quest’ultima sarebbe una spia tedesca che, dopo aver rubato l’identità della vera Marianne Beausejour (uccisa un anno prima) si sarebbe prestata alla missione in Marocco per uccidere il generale su ordine di Hitler. In prima Tv.

Se Dio vuole [Rai Movie, ore 21:10]: Andrea, figlio dello stimato cardiochirurgo Tommaso, da qualche tempo assume un comportamento a dir poco strano. La scoperta della vocazione al sacerdozio del figlio, turberà fortemente l’ateo medico. La commedia con Alessandro Gassman e Marco Giallini.