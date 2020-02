Catania, spacciavano marijuana e cocaina in appartamento: due arresti

Spacciavano marijuana e cocaina in appartamento: un uomo e una donna arrestati a Catania.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo e una donna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nell’ambito dei consueti servizi predisposti dal Questore di Catania finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato i due predetti soggetti, entrambi con precedenti penali specifici.

In entrambi i casi i “Falchi” attraverso attività info-investigativa “lampo”, hanno effettuato appostamenti nel quartiere “Canalicchio” e nel centro storico ove era segnalato un anomalo flusso di soggetti dediti all’acquisto di stupefacenti. Si sono dunque individuati i due appartamenti dal quale venivano effettuate le cessioni e si è deciso di procedere ad una perquisizione che dava, in ambedue i casi, esito positivo.

Nel primo caso, l’uomo è stato sorpreso in possesso di oltre un etto di marijuana, confezionato in dosi, e di 2 grammi circa di cocaina. Nel secondo caso invece la donna è stata trovata in possesso di 14 dosi di cocaina, di una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 200 euro in contanti. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.