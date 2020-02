“Sicilia è fuori sync”: la video-riflessione della iena Agnello diventata virale

Avete presente cos'è il fuori sync? Il fuori sync è quando audio e video non sono sincronizzati, non coincidono, non appattano fra di loro. Ecco, la Sicilia è fuori sync. Completamente fuori sync.(riprese drone operatore Enac n. 23191)

La iena Fabio Agnello ha realizzato un video brillante, dedicato alla Sicilia. Un video che fa emozionare, ma che fa anche ragionare sulla situazione in cui versa l'Isola.

“Avete presente cos’è il fuori sync? Il fuori sync è quando audio e video non sono sincronizzati, non coincidono, non appattano fra di loro. Ecco, la Sicilia è fuori sync. Completamente fuori sync“. Queste sono le parole con cui la iena Fabio Agnello, palermitano classe ’91, descrive la sua amata Isola, meravigliosa ma spezzata tra controversie e controsensi che hanno dell’assurdo.

Il video è divenuto col passare dei mesi sempre più virale: tratta, in modo ironico e a tratti commovente, la situazione in cui versa la Sicilia, nella quale “con tutti i problemi che abbiamo, stiamo a discutere seriamente se si dica arancina o arancino, come se fosse il problema più grande del mondo”, ricordando, poi, da buon palermitano, che si dice “arancina, con la a”.

Un video che ha del comico, ma che viene concluso con una richiesta che fa riflettere: la iena, infatti, cerca “qualcuno esperto di montaggio che ci può mettere le mani, che può impegnarsi, che si faccia avanti, perché la Sicilia è a pezzi. Pezzi bellissimi, per carità, ma che vanno montati”.