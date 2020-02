Stasera in TV: “Viva l’Italia” e “Regali da uno sconosciuto – The Gift”

Il weekend è alle porte, perciò cosa c'è di meglio, dopo una settimana di lavoro, se non rilassarsi la sera e guardare un bel film? A tal proposito segue la redazione seleziona le pellicole più interessanti da vedere.

Viva l’Italia [Rai 3, 21:20]: Il senatore Michele Spagnolo (Michele Placido), di origine meridionale, cinico e bugiardo fino al midollo, viene improvvisamente colpito da demenza frontoparetale, una malattia che aggredisce gran parte del suo cervello, e improvvisamente va incontro a una trasformazione radicale. Irriconoscibile agli occhi dei tre figli Valerio (Alessandro Gassman), Riccardo (Raoul Bova) e Susanna (Ambra Angiolini), il senatore cambia radicalmente carattere e diviene sincero all’inverosimile, senza alcun freno inibitorio, tanto da farsi promotore per un nuovo articolo della Costituzione Italiana che sancisca il diritto di ogni cittadino a conoscere la verità.

Black Water [Rai 4, 21:20]: Un agente della CIA è prigioniero all’interno di un sottomarino nucleare in una zona non ben precisata. Dopo aver scoperto che non è il solo in pericolo, l’uomo unisce le sue forze con un altro prigioniero per venire a capo del mistero e trovare una via di salvezza.

Focus- niente è come sembra [Mediaset canale 20, 21:04]: Nicky, esperto maestro nel depistaggio, si ritrova coinvolto sentimentalmente con un’aspirante criminale, Jess. Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo, col risultato che Jess viene allontanata brutalmente. Tre anni dopo, l’ex fiamma, ormai compiuta femme fatale, si presenta a Buenos Aires in occasione di una corsa automobilistica molto rischiosa. Nel bel mezzo dell’ ultima pericolosissima missione di Nicky, lei rischierà di mandare all’aria i suoi piani… ed il consumato truffatore potrebbe trovarsi in seria difficoltà.

Regali da uno sconosciuto- The Gift [Rai Movie, 21:10]: Simon e Robyn sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede con regolarità fino a quando l’incontro con un conoscente del liceo manda il loro mondo in tilt. Simon inizialmente non riconosce Gordo ma dopo una serie di incontri solo apparentemente casuali scopre un segreto orribile del loro passato, rimasto sepolto per quasi vent’anni. Non appena Robyn viene a conoscenza dell’inquietante verità sui due, comincia a chiedersi quanto realmente conosca il marito e i suoi trascorsi.

Giovanna la pazza [Cielo, 21:20]: Seconda metà del 1400. Giovanna di Castiglia, figlia di re cattolici, è destinata ad andare in sposa a Filippo d’Asburgo, figlio di Massimiliano d’Austria. Alla morte dei suoi genitori Giovanna eredita la corona di Spagna e diventa regina di Castiglia. Il suo desiderio più grande è quello di diventare una buona sposa e una buona madre, ma il tarlo della gelosia si impadronisce di lei e la porta alla pazzia. Ben presto diventa vittima delle ambizioni del marito, che le è sempre stato infedele, e delle cospirazioni politiche.