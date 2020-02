Sant’Agata, concerto serale e aperture straordinarie a Palazzo degli Elefanti

Apertura straordinaria del Palazzo degli Elefanti in orario serale: previsto un concerto di musica swing a ingresso gratuito.

Continuano gli eventi di avvicinamento alla festa di Sant’Agata, con un’ulteriore apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti. Domani, sabato 1 Febbraio a partire dalle ore 20:30 la Corte di Palazzo degli Elefanti ospiterà il concerto della Chicky Mo Swing Band “That’s Swing – da Sinatra a Carosone”.

La serata musicale è offerta alla città in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, su iniziativa del sindaco Salvo Pogliese, del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione, dell’assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia, Giuseppe Lombardo e grazie alla collaborazione del Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro.

Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Mab Eventi. La Chicky Mo Swing Band è guidata dal maestro Antonio Campanella. Inoltre, ulteriori eventi arrivano per la giornata successiva, domenica 2 febbraio. Anche in questo caso prevista un’ apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti per le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività agatine.

Le sale del Palazzo di Città ospiteranno, dalle 9.30 alle 12.30, le visite guidate a cura dell’associazione Guide turistiche Catania e, alle 11, il concerto sinfonico in onore della santa patrona organizzato dal liceo musicale “Turrisi Colonna”. Sarà il salone Bellini a fare da cornice all’esibizione dell’Orchestra sinfonica del Liceo, direttore Fabio Raciti, con un repertorio musicale che comprende Bellini, Mozart, Verdi. Interverranno Marzia Catania, soprano, Patrizia Perricone, mezzosoprano, Salvo Todaro, baritono.