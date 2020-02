A Catania un mercato con prodotti km zero e al coperto: inaugurazione a breve

Il mercato di Campagna amica avrà prodotti a chilometro zero, si terrà due volte a settimana e ospiterà numerose specialità nostrane.

Domenica alla 11 verrà inaugurato il mercato Campagna amica al coperto. Sito in via Francesco Crispi, offrirà ai clienti uno spazio per la spesa a km zero con le specialità della provincia. È stata la Coldiretti ad annunciarlo. Insieme alle degustazioni si terrà anche uno show cooking con i prodotti etnei curato dell’agrichef Ciro Princiotta.

Dalle salse prodotte con le arance rosse, agli avocado, i pistacchi di Bronte e il cavolfiore viola. Ci sarà spazio anche anche il mandorlo già fiorito. Non mancherà l’occasione di presentare il cibo della tradizionale festa di Sant’Agata.

Il mercato Campagna amica si troverà a poca distanza da piazza Verga dove ogni domenica si svolge quello all’aperto. L’apertura sarà il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 14.