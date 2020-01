Festa di Sant’Agata, info e orari delle candelore in giro oggi

Ecco le celebrazioni di oggi, venerdì 24 gennaio, in occasione della festa di Sant'Agata.

Ecco quali saranno le processioni delle “Candelore” di oggi, venerdì 24 gennaio, in preparazione della festa di Sant’Agata. Si tratta di una grande occasione per turisti e non che potranno apprezzare una delle più importanti tradizioni del capoluogo etneo, che come ogni anno accoglie anticipatamente la festa della Patrona.

Cereo Pescivendoli: alle 17 inizieranno i festeggiamenti in viale Mario Rapisardi. Successivamente il Cereo si sposterà al MAAS, dove resterà per tutta la serata.

Cereo Ortofrutticolo: alle 17 avranno inizio i festeggiamenti che anticiperanno lo spostamento in via Gismondo 29. Da lì proseguirà per via Fratelli D’Antoni dove resterà in sosta.

Cereo Macellai: i primi festeggiamenti sono iniziati alle 9 in via Ammiraglio Caracciolo, per poi spostarsi alle 11 in via Palermo. La festa continuerà anche alle 17 in via della Concordia: da lì il Cereo raggiungerà via Vittorio Emanuele.

Cereo Mastri Artigiani: alle ore 16:30 il Cereo uscirà ufficialmente dalla Parrocchia Maria SS Assunta, per dirigersi poi in via della Concordia.