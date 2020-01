Autostrada Palermo-Catania: lo svincolo di Enna sarà chiuso per 2 anni

Lo svincolo per Enna resterà chiuso per due anni. Diverse le criticità rilevate sulla Catania-Palermo che hanno reso necessario l'inizio dei lavori.

L’autostrada Palermo-Catania necessita di importanti lavori di manutenzione. Lo svincolo di Enna rimarrà chiuso per due anni, a partire da fine marzo 2020. A causa dell’importanza strutturale dei lavori, che non sono differibili a causa di diverse criticità rilevate, questi si protrarranno per diverso tempo con un forte impatto sulla viabilità. Al momento si stanno ancora valutando i possibili percorsi alternativi per l’accesso nella città di Enna.